وزير الدفاع إلتقى سفير اليابان: ما تقوم به "اسرائيل" يشكل انتهاكاً فاضحاً للقرارات الدولية

وأعرب ماسايوكي، عن "قلقه من التطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية"، مؤكداً على "أهمية الإستقرار في لبنان لما له من انعكاس على الوضع في الشرق الأوسط ككل"، لافتاً الى "ما توليه بلاده من أهمية لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات".

بدوره، شدد سليم، على أن "ما تقوم به اسرائيل يشكل انتهاكاً فاضحاً للقرارات الدولية واستمراراً للعدوانية الإسرائيلية في استباحة سيادتنا وحقوقنا، ما يهدد الإستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية".

وأكد على أن "الجيش يقوم بواجبه كاملاً في الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية الحدود بالتعاون والتنسيق مع اليونيفيل".