الدفاع المدني: لإلتزام الحيطة والحذر والتقيّد بالإرشادات حول التوعية على مخاطر حرائق الغابات

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين، إلى "ضرورة التزام الحيطة والحذر والتقيّد بإرشاداتها حول التوعية على مخاطر حرائق الغابات وعدم استعمال الأسهم النارية والمفرقعات ما قد يسبّب بخسائر فادحة في الأحراج وأضرار في الممتلكات".

وذكّرت المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارىء 125 للتبليغ عن اي طارىء إضافة إلى امكان التواصل عبر موقعها الإلكتروني على الرابط التالي: www.civildefense.gov.lb.