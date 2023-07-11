الدفاع المدني: لإلتزام الحيطة والحذر والتقيّد بالإرشادات حول التوعية على مخاطر حرائق الغابات
أفادت وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، بأن "مصلحة الارصاد الجويّة في المديرية العامة للطيران المدني أعلنت عن تعرّض المناطق اللبنانية كافة لكتل هوائية حارة وجافة مصدرها شبه الجزيرة العربية مما يؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، بخاصة في الداخل و جنوب البلاد بحيث تلامس الـ40 درجة في الداخل نهار الجمعة.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين، إلى "ضرورة التزام الحيطة والحذر والتقيّد بإرشاداتها حول التوعية على مخاطر حرائق الغابات وعدم استعمال الأسهم النارية والمفرقعات ما قد يسبّب بخسائر فادحة في الأحراج وأضرار في الممتلكات".
وذكّرت المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارىء 125 للتبليغ عن اي طارىء إضافة إلى امكان التواصل عبر موقعها الإلكتروني على الرابط التالي: www.civildefense.gov.lb.