في سابقة بحق الصحافة.. حكم قضائي بالسجن بحق ديما صادق في دعوى مقدمة من جبران باسيل!

وقالت صادق عبر "تويتر": جبران باسيل انتزع قرار قضائي بسجني سنة دون ايقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية. نعم، في لبنان صارو الصحافيين بيبسجنو بدعاوى القدح والذم.



وأضافت: طبعا سأستأنف والنضال مكفي.

جبران باسيل انتزع قرار قضائي بسجني سنة دون ايقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية. نعم، في لبنان صارو الصحافيين بيبسجنو بدعاوى القدح والذم. طبعا سأستأنف و النضال مكفي. pic.twitter.com/93tXpabQke — Dima ديما صادق (@DimaSadek) July 11, 2023

من جهة أخرى، أصدرت لجنة الاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر بيان قالت فيه إن القضاء اللبناني أنصف اليوم التيار الوطني الحر وأدان الإعلامية ديما صادق بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية.



وأضاف البيان: جاء في الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت روزين حجيلي بتاريخ ١٠-٧-٢٠٢٣ بحق ديما صادق أنّه قضى بسجنها لمدة سنة وتجريدها من حقوقها المدنية وتدفيعها غرامة بقيمة مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة بحقها من المحامي ماجد البويز بالوكالة عن التيار الوطني الحر لتلفيقها الاكاذيب واتهامها شباب التيار الوطني الحر زورًا بأنّهم عنصريون وبأنّ التيار حزب نازي.



وختم البيان: الحكمة من هذا الحكم أنّ الحق يظهر مهما طال الزمن.