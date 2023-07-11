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محليات

في سابقة بحق الصحافة.. حكم قضائي بالسجن بحق ديما صادق في دعوى مقدمة من جبران باسيل!

2023-07-11 | 07:35
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في سابقة بحق الصحافة.. حكم قضائي بالسجن بحق ديما صادق في دعوى مقدمة من جبران باسيل!
في سابقة بحق الصحافة.. حكم قضائي بالسجن بحق ديما صادق في دعوى مقدمة من جبران باسيل!

أعلنت الإعلامية ديما صادق عبر حسابها على "تويتر" عن قرار قضائي صدر بحقها بالسجن، بعد دعوى تقدم بها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

وقالت صادق عبر "تويتر": جبران باسيل انتزع قرار قضائي بسجني سنة دون ايقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية. نعم، في لبنان صارو الصحافيين بيبسجنو بدعاوى القدح والذم. 

وأضافت: طبعا سأستأنف والنضال مكفي.
 
 
من جهة أخرى، أصدرت لجنة الاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر بيان قالت فيه إن القضاء اللبناني أنصف اليوم التيار الوطني الحر وأدان الإعلامية ديما صادق بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية.

وأضاف البيان: جاء في الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت روزين حجيلي بتاريخ ١٠-٧-٢٠٢٣ بحق ديما صادق أنّه قضى بسجنها لمدة سنة وتجريدها من حقوقها المدنية وتدفيعها غرامة بقيمة مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة بحقها من المحامي ماجد البويز بالوكالة عن التيار الوطني الحر لتلفيقها الاكاذيب واتهامها شباب التيار الوطني الحر زورًا بأنّهم عنصريون وبأنّ التيار حزب نازي.

وختم البيان: الحكمة من هذا الحكم أنّ الحق يظهر مهما طال الزمن.
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محليات

جبران باسيل

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القوات اللبنانية تستنكر القرار القضائي الصادر في حقّ ديما صادق: نرفض محاولات تدجين الإعلاميّين عن طريق أحكام جائرة تسيء إلى حرّيّة الرّأي والتعبير
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13:16

القوات اللبنانية تستنكر القرار القضائي الصادر في حقّ ديما صادق: نرفض محاولات تدجين الإعلاميّين عن طريق أحكام جائرة تسيء إلى حرّيّة الرّأي والتعبير

استنكرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان لها "القرار القضائي الصادر في حقّ الاعلاميّة ديما صادق والذي قضى بسجنها لمدة سنة، وتجريدها من حقوقها المدنية، وتدفيعها غرامة بقيمة مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية على خلفية الدعوى التي تقدّم بها "التيار الوطني الحر"، معتبرة أنّ "هذا الحكم يشكّل سابقة خطيرة وغير مسبوقة لناحية السجن بدعاوى قدح وذم بحقّ إعلاميّين. "

13:16

القوات اللبنانية تستنكر القرار القضائي الصادر في حقّ ديما صادق: نرفض محاولات تدجين الإعلاميّين عن طريق أحكام جائرة تسيء إلى حرّيّة الرّأي والتعبير

استنكرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان لها "القرار القضائي الصادر في حقّ الاعلاميّة ديما صادق والذي قضى بسجنها لمدة سنة، وتجريدها من حقوقها المدنية، وتدفيعها غرامة بقيمة مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية على خلفية الدعوى التي تقدّم بها "التيار الوطني الحر"، معتبرة أنّ "هذا الحكم يشكّل سابقة خطيرة وغير مسبوقة لناحية السجن بدعاوى قدح وذم بحقّ إعلاميّين. "

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