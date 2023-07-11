الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

"جسور" تُطلق فيلمًا وثائقيًا عنوانه "لبنان يُصدّر السيارات الألمانية لألمانيا".. وبوشيكيان: لكسر الحقبة الريعية

2023-07-11 | 08:02
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;جسور&quot; تُطلق فيلمًا وثائقيًا عنوانه &quot;لبنان يُصدّر السيارات الألمانية لألمانيا&quot;.. وبوشيكيان: لكسر الحقبة الريعية
"جسور" تُطلق فيلمًا وثائقيًا عنوانه "لبنان يُصدّر السيارات الألمانية لألمانيا".. وبوشيكيان: لكسر الحقبة الريعية

نظّمت منصة "جسور" في نادي الصحافة ندوة حوارية تحت عنوان "لبنان يصدّر السيارات الألمانية لألمانيا" برعاية وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشيكيان وحضوره تخللها عرض وثائقي من إنتاجها وإعداد الصحافي أسعد بشارة.

شارك في الندوة وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري، ممثل رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان الإعلامي بشارة خيرالله، وخالد علوان ممثل اللواء أشرف ريفي، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، وممثل نقيب المحررين الصحافي صلاح تقي الدين.

بدأت الندوة بفيلم وثائقي يستعرض قصة نجاح الشاب اللبناني جيمي رشدان، في إعادة تأهيل السيارات الإلمانية وتصنيعها بشكل مُحدّث لتعود وتُصدّر إلى ألمانيا، في فرصة ذهبية تحتاج دعمًا وتفتح الباب أمام خط جديد ومميز من الصناعة "الخضراء" الداعمة للبيئة والتي تعيد تأهيل سيارات غير صالحة للقيادة للاستفادة القصوى منها.

بداية، قال معد الوثائقي الصحافي أسعد بشارة إن هذه المبادرة "تُعبّر عن قدرة الشباب اللبناني على ابتكار النماذج الرائدة والناجحة" وأشار إلى أن "منصة "جسور" تحرص في إنتاجها للأفلام الوثائقية على مواكبة هموم الإنسان وإبداعاته ولذلك قامت بإنتاج هذا الفيلم لتُسلّط الضوء على قصّة نجاح من لبنان".

وقال جيمي رشدان أن "الفكرة تُعَدّ ثمرة سوق طلب كبير موجود في ألمانيا ونتيجة جهد سعى إليه آملًا الدعم". واعتبر أن "إعادة تصنيع السيارة الألمانية ثم إعادة إرسالها إلى ألمانيا بحُلّة جديدة على شكل "كارافان" للتخييم مسألة مبتكرة على المستوى العربي، ومن شأنها تعزيز علامة "صُنع في لبنان"، وتدعيم مكانة لبنان منصة تنافسية لإعادة تأهيل وتصنيع السيارات المهترئة بدل من تحويلها إلى حديد خام".

من جهته، شدد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش على أن لبنان لا يُصدر المواد الغذائية فحسب بل "إن البضاعة اللبنانية من الأدوية والقرطاسية الورقية والملبوسات والأحذية والألمنيوم فولد والمفروشات تُصدّر إلى أوروبا، أما الصابون والكيماويات والبلاستيك والجلود وغيرها تُصدّر إلى أستراليا، أميركا وكندا، أما الماكينات فتُصدَّر إلى الشركات العالمية الكبرى كما أن بعض المصانع الأجنبية قد بدأت بتصنيع منتجاتها في مصانع لبنانية بالفعل".

وختم وزير الصناعة الندوة بتشجيع وشكر كل الصناعيين اللبنانيين المبادرين إلى كسر حلقة الحقبة الريعية السابقة التي همّشت القطاعات الإنتاجية، وقال: "إن مسارنا لا يزال في بداياته وأنا اليوم بصفتي وزيرًا لن تجدوني إلا داعمًا لكل هذا الإبداع وللأفكار المميزة كإعادة التأهيل أو حتى ابتكار منتجات جديدة من نوعها، وهي فرصة لنعود إلى الجذور، وإلى لبنان البلد المُصنّع".
 
"جسور" تُطلق فيلمًا وثائقيًا عنوانه "لبنان يُصدّر السيارات الألمانية لألمانيا".. وبوشيكيان: لكسر الحقبة الريعية

محليات

منصة جسور

جورج بوشكيان

السيارات في لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جميل السيد يفنّد أخطاء التصريحات الرسمية حول "الترسيم البري": للحديث صلة!
النائب نبيل بدر لـ"الجديد": ننظر من قطر أن تأخذنا إلى "الخطة ب" للمساهمة في انتخاب رئيس للجمهورية

اقرأ ايضا في محليات

اجتماع للجنة الخماسية حول لبنان الاثنين المقبل في الدوحة
Play
13:24
Play

اجتماع للجنة الخماسية حول لبنان الاثنين المقبل في الدوحة

اجتماع للجنة الخماسية حول لبنان الاثنين المقبل في الدوحة

13:24

اجتماع للجنة الخماسية حول لبنان الاثنين المقبل في الدوحة

اجتماع للجنة الخماسية حول لبنان الاثنين المقبل في الدوحة

القوات اللبنانية تستنكر القرار القضائي الصادر في حقّ ديما صادق: نرفض محاولات تدجين الإعلاميّين عن طريق أحكام جائرة تسيء إلى حرّيّة الرّأي والتعبير
Play
13:16

القوات اللبنانية تستنكر القرار القضائي الصادر في حقّ ديما صادق: نرفض محاولات تدجين الإعلاميّين عن طريق أحكام جائرة تسيء إلى حرّيّة الرّأي والتعبير

استنكرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان لها "القرار القضائي الصادر في حقّ الاعلاميّة ديما صادق والذي قضى بسجنها لمدة سنة، وتجريدها من حقوقها المدنية، وتدفيعها غرامة بقيمة مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية على خلفية الدعوى التي تقدّم بها "التيار الوطني الحر"، معتبرة أنّ "هذا الحكم يشكّل سابقة خطيرة وغير مسبوقة لناحية السجن بدعاوى قدح وذم بحقّ إعلاميّين. "

13:16

القوات اللبنانية تستنكر القرار القضائي الصادر في حقّ ديما صادق: نرفض محاولات تدجين الإعلاميّين عن طريق أحكام جائرة تسيء إلى حرّيّة الرّأي والتعبير

استنكرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان لها "القرار القضائي الصادر في حقّ الاعلاميّة ديما صادق والذي قضى بسجنها لمدة سنة، وتجريدها من حقوقها المدنية، وتدفيعها غرامة بقيمة مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية على خلفية الدعوى التي تقدّم بها "التيار الوطني الحر"، معتبرة أنّ "هذا الحكم يشكّل سابقة خطيرة وغير مسبوقة لناحية السجن بدعاوى قدح وذم بحقّ إعلاميّين. "

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023