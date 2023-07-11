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محليات

جميل السيد يفنّد أخطاء التصريحات الرسمية حول "الترسيم البري": للحديث صلة!

2023-07-11 | 08:21
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جميل السيد يفنّد أخطاء التصريحات الرسمية حول &quot;الترسيم البري&quot;: للحديث صلة!
جميل السيد يفنّد أخطاء التصريحات الرسمية حول "الترسيم البري": للحديث صلة!

غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: التصريحات اللبنانية الرسمية حول "ترسيم الحدود البرّية مع إسرائيل"، ليست فقط خاطئة من حيث الشكل والتعبير، بل هي خطيرة جداً في الجوهر والنتائج سمراء عن جهل او عن قصد. 

وقال السيد: من حيث الشكل والتعبير، حدودنا الدولية مرسّمة ومحددة بخرائط رسمية لدى الأمم المتحدة ولبنان وإسرائيل منذ إتفاق الهدنة عام ١٩٤٩ وما قبله الى اليوم،
ومجرّد القول ب"الترسيم" يعني اننا نطعن ضمناً ومجاناً بشرعية حدودنا الدولية، وهذا مرفوض وطنياً وسياسياً ودستورياً.

وأضاف: بعد إحتلال إسرائيل للشريط الحدودي عام ١٩٧٨ وإضطرارها للإنسحاب في ايار ٢٠٠٠، حاوَلَتْ الإحتفاظ ب ١٨ بقعة من حدودنا الدولية( من بينها تمدُّد قرية الغجر في ارضنا)،  فرفَضْنا حينذاك وإنسحبَت إسرائيل وإستعدنا تلك النقاط ال١٨ كلها رسمياً على الأرض وعلى الخرائط بإشراف الامم المتحدة وتأكيد الطرفين عليها…

وتابع: بعد عدوان تموز ٢٠٠٦ وإجتياح اسرائيل للجنوب فإنها احتفظت عند انسحابها ببعض تلك النقاط الحدودية مجدداً من دون ان تبادر دولتنا الى التأكد من صحّة الإنسحاب وفقاً للحدود الدولية، مما شجّع إسرائيل اليوم على المطالبة بترسيم تعرف انه لا حقوق لها فيه ولا شرعيّة قانونية او دولية له، لأن حدودنا في الجنوب هي نهائية وغير قابلة للبحث او المساومة.

وختم السيد قائلا: أما عن مزارع شبعا المحتلة، فهي منطقة حدودية تعود ملكية قسم منها للبنان وقسم لسوريا، ولا حقوق او حدود لإسرائيل في تلك المنطقة. وللحديث صلة.
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محليات

جميل السيد

الترسيم البري

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