القوات اللبنانية تستنكر القرار القضائي الصادر في حقّ ديما صادق: نرفض محاولات تدجين الإعلاميّين عن طريق أحكام جائرة تسيء إلى حرّيّة الرّأي والتعبير

استنكرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان لها "القرار القضائي الصادر في حقّ الاعلاميّة ديما صادق والذي قضى بسجنها لمدة سنة، وتجريدها من حقوقها المدنية، وتدفيعها غرامة بقيمة مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية على خلفية الدعوى التي تقدّم بها "التيار الوطني الحر"، معتبرة أنّ "هذا الحكم يشكّل سابقة خطيرة وغير مسبوقة لناحية السجن بدعاوى قدح وذم بحقّ إعلاميّين. "