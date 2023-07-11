المكاري بعد الحكم بالسجن على صادق: قانون الاعلام العصري الضمانة الوحيدة لصون الحريات ونجدد دعوتنا البرلمان لتبنّيه

غرد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري عبر حسابه على "تويتر": "بعد صدور حكم قضائي يقضي بسجن الإعلامية ديما صادق، يهمّنا أن نشدّد على احترامنا لاستقلالية القضاء، وان نؤكّد إيماننا المطلق بحريّة التعبير التي هي جوهر لبنان"