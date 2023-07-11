المكاري بعد الحكم بالسجن على صادق: قانون الاعلام العصري الضمانة الوحيدة لصون الحريات ونجدد دعوتنا البرلمان لتبنّيه
غرد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري عبر حسابه على "تويتر": "بعد صدور حكم قضائي يقضي بسجن الإعلامية ديما صادق، يهمّنا أن نشدّد على احترامنا لاستقلالية القضاء، وان نؤكّد إيماننا المطلق بحريّة التعبير التي هي جوهر لبنان"
واضاف: "عليه نجدّد دعوتنا للبرلمان اللبناني، لمناقشة وتبنّي تصوّر قانون الإعلام العصري الذي تقدّمنا به أمامه، والذي يُلغي الأحكام السجنيّة بحق الصحافيين، إذ يبقى القانون الذي يحترم المعايير العالمية الضمانة الوحيدة لصون حريّة العاملين في الحقل الإعلامي، وحمايتهم من أحكام قانون العقوبات الجزائية التي يلجأ إليها البعض بغرض تضييق الخناق على الصحافيين وترهيبهم".