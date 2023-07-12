مصادر نواب الحاكم لـ"الجمهورية": وسيم منصوري يتسلم مهامه في حالتين

قالت مصادر نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة لصحيفة "الجمهورية": "يتسلّم وسيم منصوري مهمّة الحاكم في حالتين: الاولى ان يتمّ إقرار الخطة الاصلاحية والقوانين التي أُحيلت الى المجلس النيابي، ويُطلب منه العمل على اساسها، ونحن سندعمه بكل خطواته."