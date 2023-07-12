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محليات

رئيس الرابطة المارونية: ما قدمه لبنان وشعبه للنازحين السوريين لم يقدمه أي بلد أو شعب في العالم

2023-07-12 | 01:56
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رئيس الرابطة المارونية: ما قدمه لبنان وشعبه للنازحين السوريين لم يقدمه أي بلد أو شعب في العالم
رئيس الرابطة المارونية: ما قدمه لبنان وشعبه للنازحين السوريين لم يقدمه أي بلد أو شعب في العالم

استهجن رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم ​في بيان له "الخطاب المناهض للشعب اللبناني الذي يسعى الاتحاد الاوروبي الى تكريسه في مشروع قرار قدمه عدد من النواب، و سيتم التصويت عليه في اجتماع البرلمان الاوروبي اليوم، و يحمل في طياته اهانة غير مبررة للدور الانساني الكبير الذي قام به الشعب اللبناني ولا يزال، مع الشعب السوري الشقيق الذي النازح الى لبنان منذ بدء الاحداث في سوريا."

واضاف كرم في بيانه : "ان ما قدمه لبنان وشعبه للنازحين السوريين، على حساب كل اللبنانيين، من معاملة وسكن وتعليم وطبابة وعمل، وما تسبب به هذا النزوح من اضرار على بناه التحتية وعلى البيئة، لم يقدمه اي بلد او شعب في العالم.

ان ما ينتظره لبنان من الاصدقاء الاوروبيين هو دعم خطط عودة السوريين الى بلدهم او اعادة توطينهم في بلد ثالث، وليس الاساءة الى الشعب اللبناني ومحاولة اظهاره امام العالم بمظهر الخالي من الانسانية، وهذا امر لن نقبل به ونحذر من الاستمرار في بث روح الكراهية والحقد ضد الشعب اللبناني."

وتوجه كرم الى السلطات اللبنانية الرسمية المعنية، لـ"العمل على التواصل مع مسؤولي الاتحاد الاوروبي لوقف هذا الاجراء المهين وبالسرعة المرجوة. كما اتمنى على  كل القطاعات الحزبية والمجتمع المدني رفض هذا القرار."

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الاتحاد الاوروبي

النازحين السوريين

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