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محليات

جعجع التقى فرونتسكا : الحل بانتخاب رئيس قادر على إعادة تشكيل السلطة والانطلاق نحو الإصلاح

2023-07-12 | 02:32
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جعجع التقى فرونتسكا : الحل بانتخاب رئيس قادر على إعادة تشكيل السلطة والانطلاق نحو الإصلاح
جعجع التقى فرونتسكا : الحل بانتخاب رئيس قادر على إعادة تشكيل السلطة والانطلاق نحو الإصلاح

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا ، قبيل مغادرتها الى نيويورك حيث ستعرض تقريرها السنوي حول القرار 1701 في مجلس الامن.

وقد دعا جعجع خلال اللقاء أمين عام الامم المتحدة وقيادة اليونيفيل عبر فرونتيسكا، الى إصدار قرار صريح وحاسم حول المسألة الحدودية الجنوبية الشائكة، باعتبار انها "الجهة الوحيدة القادرة على حسم هذه المسألة و قطع الشك باليقين ، ناهيك عن بلورة الحقيقة امام الراي العام اللبناني."

وتطرق جعجع الى "الملف الرئاسي العالق"، موضحاً أن الحل الوحيد يكمن في انتخاب رئيس جديد للبنان ، قادر على إعادة تشكيل السلطة وبالتالي الانطلاق نحو الاصلاح ومعالجة كل المسائل العالقة .

واطلع جعجع فرونتسكا عن "تمسّك فريق الممانعة بالحوار وفق الشكل الذي يطرحه ، بهدف تشتيت الأنظار وتضييع الفرصة السانحة امام اللبنانيين"، مشدّداً على "ضرورة إقلاع هذا الفريق عن سياسة التعطيل التي ينتهجها والتوجه الى المجلس النيابي، وعدم الخروج منه قبل انتخاب الرئيس العتيد الذي طال انتظاره."

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