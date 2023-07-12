الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

الحزب الشيوعي يدين توقيف المناضلة سهى بشارة في مطار اثينا: سابقة خطيرة تشكل اعتداء صارخا على بطلة وطنية لبنانية

2023-07-12 | 03:44
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الحزب الشيوعي يدين توقيف المناضلة سهى بشارة في مطار اثينا: سابقة خطيرة تشكل اعتداء صارخا على بطلة وطنية لبنانية
الحزب الشيوعي يدين توقيف المناضلة سهى بشارة في مطار اثينا: سابقة خطيرة تشكل اعتداء صارخا على بطلة وطنية لبنانية

دان المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني في بيان له "توقيف المناضلة البطلة سهى بشارة في مطار أثينا ومنعها من دخول اليونان، تحت حجّة أنّها تشكّل خطراً على الأمن الوطني لإحدى الدول الأوروبيّة".

واعتبر أن "هذه السابقة الخطيرة تشكّل اعتداءً صارخًا على بطلة وطنية لبنانية ساهمت في تحقيق التحرير والحرية للبنانيين، وأمضت 10 أعوام في الأسر في معتقل الخيام الشهير بممارسات التعذيب اللاإنسانية التي وثقتها منظمات دولية من بينها الصليب الأحمر الدولي. فبدلاً من أن تلجأ الحكومة اليونانية إلى توقيف المسؤولين الصهاينة الذين أنشأوا معتقل الخيام وأشرفوا على تعذيب سهى بشارة وآلاف اللبنانيين، نراها تقوم بملاحقة وتوقيف هؤلاء الأبطال الذين يفخر بهم اللبنانيون وجميع الوطنيين واليساريين والشيوعيين حول العالم".

ودعا الحزب وزارة الخارجية إلى "المبادرة الفورية لتأمين الدعم السياسي للمناضلة سهى بشارة، واستدعاء السفير اليوناني بشكل فوري واتخّاذ تدابير صارمة، واعتبار التوقيف اعتداءً على سيادة لبنان الوطنية وحرية وأمن مواطنيه".

ودعا الحزب "الشيوعيين اليونانيين والقوى الوطنية واليسارية العربية والدولية، إلى إدانة هذا الاعتداء والعمل على مواجهة سياسات اضطهاد المقاومين، بدلاً من محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة الذي قتلوا وعذبوا أبناء شعوبنا العربية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني".

مقالات ذات صلة
الحزب الشيوعي يدين توقيف المناضلة سهى بشارة في مطار اثينا: سابقة خطيرة تشكل اعتداء صارخا على بطلة وطنية لبنانية

محليات

الحزب الشيوعي

سهى بشارة

اثينا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الرياشي: لإسقاط عقوبة السجن عن ديما صادق فوراً
مراسلة "الجديد": وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى قصر عدل بيروت للمثول امام قاضي التحقيق الاول شربل ابو سمرا في ملف الادعاء اللبناني

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023