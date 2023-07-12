مستخدمو مستشفى رفيق الحريري: لعدم تجزئة رواتبنا والا سنتخذ خطوات تصعيدية

اعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي واجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في بيان، ان "الادارة افرجت اليوم عن نصف مستحقاتنا عن شهر حزيران الفائت" ، واكدت ب"إسم الموظفين رفضها لفكرة تجزئة الراتب والذي هو أصلا وبقيمته الكاملة ، لم يعد ذات اهمية ولا يعول عليه مع تدهور الوضع المعيشي وحضورنا اليومي الى عملنا".