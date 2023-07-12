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محليات

مستخدمو مستشفى رفيق الحريري: لعدم تجزئة رواتبنا والا سنتخذ خطوات تصعيدية

2023-07-12 | 05:15
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مستخدمو مستشفى رفيق الحريري: لعدم تجزئة رواتبنا والا سنتخذ خطوات تصعيدية
مستخدمو مستشفى رفيق الحريري: لعدم تجزئة رواتبنا والا سنتخذ خطوات تصعيدية

اعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي واجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في بيان، ان "الادارة افرجت اليوم عن نصف مستحقاتنا عن شهر حزيران الفائت" ، واكدت ب"إسم الموظفين رفضها لفكرة تجزئة الراتب والذي هو أصلا وبقيمته الكاملة ، لم يعد ذات اهمية ولا يعول عليه مع تدهور الوضع المعيشي وحضورنا اليومي الى عملنا".

وختمت اللجنة " نجدد ما سبق واعلناه منذ ايام، ضرورة السعي من الادارة والمعنيين لتحصيل ديون ومستحقات المستشفى لتأمين استمراريتها ودفع المستحقات للموظفين في اوانها، ونشدد اخيرا على انه وفي حال لم تستكمل الادارة دفع المتبقي من الرواتب مع بداية الاسبوع المقبل، فإننا سنضطر لإتخاذ خطوات تصعيدية يتحمل تبعاتها المسؤولون".

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مستخدمو مستشفى رفيق الحريري: لعدم تجزئة رواتبنا والا سنتخذ خطوات تصعيدية

محليات

مستشفى الحريري

رواتب

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