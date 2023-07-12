باسيل في ذكرى عدوان تموز : اي كلام عن تفاوض على الحدود البرية خرق للدستور وعمل مشبوه

غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "في ذكرى عدوان ١٢ تموز ٢٠٠٦ ، نؤكد حق لبنان بالمقاومة لاستعادة كامل حقوقنا في الارض والسيادة عليها".

واضاف: "نستغرب ما تقوم به الحكومة من ان: "لبنان أبلغ الأمم المتحدة استعداده لترسيم الحدود الجنوبية على امتداد الخط الأزرق". ان هذا الكلام يشكّل مخالفة دستورية فاضحة ،فالتفاوض اولاً هو من صلاحية رئيس الجمهورية بالمبدأ، عملًا بالقسم. ثانياً، لا شيء اسمه ترسيم حدود برّية، فهي مرسّمة ومحدّدة ومعترف بها دوليا على قاعدة اتفاقية بوليه-نيوكومب سنة 1923، وقرار مجلس الامن رقم 425 الذي ينص على انسحاب اسرائيل الى الحدود الدولية. لا تنازل عن حبّة تراب من ارض لبنان واي كلام على تفاوض على الحدود البرية هو خرق للدستور وعمل مشبوه ويُعرّض من يقوم به للمساءلة والمحاسبة. امّا قضيّة الخيمتين والغجر فهي أمر آخر، وتحرّك هوكشتاين في المنطقة شأن آخر".