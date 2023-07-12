السفير السعودي وليد بخاري يستقبل وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام

استقبل السفير السعودي وليد بخاري اليوم في مكتبه بالسفارة وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام

استقبل السفير السعودي وليد بن عبد الله بخاري اليوم في مكتبه بالسفارة وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خاصة في الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية والاقليمية.