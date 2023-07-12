استدرج 3 قاصرات الى منزله... "المعلومات" توقف متحرشاً في اللحظات الأخيرة

اعلنت المديريّة العامّـة لقوى الأمن الـدّاخلي غي بيان انه في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم.







وتابعت المديرية في بيانها : "بتاريخ 12-6-2023، توافرت معلومات لشعبة المعلومات حول قيام أحد الأشخاص باستدراج 3 فتيات قاصرات (ما بين 6 و10 سنوات) إلى داخل منزله في محلّة المساكن الشعبية – صور، وذلك بعد أن تمكّنت إحداهنّ من الإفلات منه والهرب فالإبلاغ عنه.



على الفور، كُلِّفَت إحدى دوريات هذه الشعبة بالتوجه الى المكان، والعمل على إخراج الفتاتين من المنزل وتوقيف المتحرّش، الذي تبين أنه يدعى:



أ. ج. (من مواليد العام ١٩٥٦ لبناني)

تم سوقه الى القطعة الإقليمية المعنيّة، بعد أن تجمهر عددٌ كبيرٌ من المواطنين أمام منزله لمحاولة الاقتصاص منه.



بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص."