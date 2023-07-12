حدث أمني غير عادي على الحدود قرب بركة ريشا متورط فيه الجيش الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إصابة 3 عناصر من حزب الله في قصف إسرائيلي إستهدفهم على الحدود الشمالية مع لبنان، ولم تتضح التفاصيل والمعلومات حول دقة هذ الخبر من عدمه.