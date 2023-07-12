الاتحاد الاوروبي يرحب باقرار لبنان تعديلات السرية المصرفية كخطوة اساسية لجذب تمويل صندوق النقد الدولي

دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة الى تطبيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي ستؤمن المعالجات السياسية والاقتصادية، بما فيها القطاعات الاقتصادية مثل الكهرباء.

ورحب الاتحاد الاوروبي باقرار المجلس النيابي اللبناني التعديلات على قانون السرية المصرفية الذي عملت عليه لجنة المال والموازنة على مدى أشهر وأقر في تشرين الأول 2022، كخطوة اساسية لجذب المساعدات المالية الدولية، لاسيما من صندوق النقد الدولي.



ودعا الاتحاد الاوروبي الحكومة الى استمرار تطبيق الاصلاحات، بما فيها استقلالية القضاء لمنع التدخلات السياسية في القضاء.