بالفيديو - إعلام العدو ينشر فيديو يقول أنه يُظهر استهداف عناصر من حزب الله على الحدود

زعم المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "عدداً من المشتبه فيهم اقتربوا في وقت سابق من اليوم إلى السياج الأمني على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني حيث رصدتهم قوات جيش الدفاع مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم".

