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محليات

بالفيديو - إعلام العدو ينشر فيديو يقول أنه يُظهر استهداف عناصر من حزب الله على الحدود

2023-07-12 | 11:03
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بالفيديو - إعلام العدو ينشر فيديو يقول أنه يُظهر استهداف عناصر من حزب الله على الحدود
بالفيديو - إعلام العدو ينشر فيديو يقول أنه يُظهر استهداف عناصر من حزب الله على الحدود

بالفيديو - إعلام العدو ينشر فيديو يقول أنه يُظهر استهداف عناصر من حزب الله

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بالفيديو - إعلام العدو ينشر فيديو يقول أنه يُظهر استهداف عناصر من حزب الله على الحدود

محليات

اسرائيل

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