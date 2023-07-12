بالفيديو - إعلام العدو ينشر فيديو يقول أنه يُظهر استهداف عناصر من حزب الله على الحدود

فيديو يظهر إصابة عناصر أفراد على الحدود الجنوبية pic.twitter.com/AKFcdB4Trq
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 12, 2023
فيديو يظهر إصابة عناصر أفراد على الحدود الجنوبية pic.twitter.com/AKFcdB4Trq
زعم المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "عدداً من المشتبه فيهم اقتربوا في وقت سابق من اليوم إلى السياج الأمني على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني حيث رصدتهم قوات جيش الدفاع مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم".
شارل جبور: أبلغنا لودريان أننا لن نشارك في الحوار ونأمل أن تكون فرنسا في الموقع الذي يدعم الدستور
دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة الى تطبيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي ستؤمن المعالجات السياسية والاقتصادية، بما فيها القطاعات الاقتصادية مثل الكهرباء.