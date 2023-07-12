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نصرالله: "الفيدرالية" ليست حلاً للبنان و"التقسيم" هو مشروعٌ لحروب أهليّة
نصرالله: "الفيدرالية" ليست حلاً للبنان و"التقسيم" هو مشروعٌ لحروب أهليّة
نصرالله: لا حلّ في لبنان إلا بالإتفاق بين بعضنا البعض وعندما تكون هناك جهوزية للحوار فنحنُ حاضرون ولا مشكلة لدينا بهذا الأمر
نصرالله: لا حلّ في لبنان إلا بالإتفاق بين بعضنا البعض وعندما تكون هناك جهوزية للحوار فنحنُ حاضرون ولا مشكلة لدينا بهذا الأمر
نصرالله: "الثنائي الشيعي" يؤمن بأنّ رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية شجاع و "عندو ركاب" ولا يطعن المقاومة في ظهرها ولديه المواصفات لأن يكون رئيساً للجمهورية
نصرالله: "الثنائي الشيعي" يؤمن بأنّ رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية شجاع و "عندو ركاب" ولا يطعن المقاومة في ظهرها ولديه المواصفات لأن يكون رئيساً للجمهورية
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2023-07-12 | 13:00
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معلومات "الجديد": خلاصة اللقاء بين نزار بن سليمان العلولا وجان إيف لودريان كانت في اقتناع باريس بسقوط مبادرتها الاولى في لبنان والذهاب الى خيار ثالث وتسوية بين القوى اللبنانية
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