مراسل "الجديد": تحطيم كاميرات المراقبة التي ثبتها الاحتلال فوق السياج الفاصل عند بوابة فاطمة

مراسلة "الجديد" : البيان الختامي للقمة العربية سيؤكد على اهمية وضرورة التفريق بين الارهاب والمقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي التي هي حق اقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي