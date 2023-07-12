نصرالله: سلاح المقاومة هو للدفاع عن لبنان وليس لفرض خيارات سياسيّة على اللبنانيين والمسّ بهذا السلاح هو خدمة لإسرائيل

شارل جبور تعليقاً على تصريح عبدالهيان لـ"الجديد": من المطار أثنى على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة في رسالة إلى السعودية بأنه لا مس بسلاح الحزب وأخرى إلى اللبنانيين بأن أي تسوية ستكون تحت هذه المعادلة