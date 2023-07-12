سمير جعجع: اسم قائد الجيش مطروح للرئاسة منذ البداية لكن مرشحنا الآن هو جهاد أزعور

حسين أيوب لـ"#وهلق_شو": ما بعد يوم الأربعاء يوم آخر بالنسبة للبلد وحظوظ جهاد أزعور ستصبح شبه معدومة وسليمان فرنجية سيتضرر وسيعود الكلام عن قائد الجيش