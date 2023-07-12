"خطوة مرفوضة بالكامل" .. حزب الله يستنكر قيام السلطات اليونانية بتوقيف المناضلة ‏اللبنانية سهى بشارة ومنعها من متابعة سفرها

أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي‎: ‎



تستنكر العلاقات الإعلامية في حزب الله قيام السلطات اليونانية بتوقيف المناضلة ‏اللبنانية سهى بشارة ومنعها من متابعة سفرها.‏



إنّ هذه الخطوة مرفوضة بالكامل وغير مُبرّرة وتتعارض مع القوانين الأوروبية ‏التي تدّعي حماية حقوق الإنسان‎.‎

إنّ احتجاز حرية الأسيرة المُحرّرة سهى بشارة هو عملٌ غير قانوني وانصياعٌ ‏لكيان العدو الإسرائيلي‎ ‎‏.‏

إنّنا إذ نُوجّه التحية ونُعبِّر عن تضامننا مع المناضلة بشارة، ندعو الحكومة اللبنانية ‏إلى القيام بواجباتها الوطنية والأخلاقية تجاه بشارة واتخاذ الخطوات والإجراءات ‏المناسبة حيال التصرف غير المقبول للسلطات اليونانية‎.‎