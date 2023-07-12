"خطوة مرفوضة بالكامل" .. حزب الله يستنكر قيام السلطات اليونانية بتوقيف المناضلة ‏اللبنانية سهى بشارة ومنعها من متابعة سفرها

أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي:
تستنكر العلاقات الإعلامية في حزب الله قيام السلطات اليونانية بتوقيف المناضلة اللبنانية سهى بشارة ومنعها من متابعة سفرها.
إنّ هذه الخطوة مرفوضة بالكامل وغير مُبرّرة وتتعارض مع القوانين الأوروبية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.
إنّ احتجاز حرية الأسيرة المُحرّرة سهى بشارة هو عملٌ غير قانوني وانصياعٌ لكيان العدو الإسرائيلي .
إنّنا إذ نُوجّه التحية ونُعبِّر عن تضامننا مع المناضلة بشارة، ندعو الحكومة اللبنانية إلى القيام بواجباتها الوطنية والأخلاقية تجاه بشارة واتخاذ الخطوات والإجراءات المناسبة حيال التصرف غير المقبول للسلطات اليونانية.