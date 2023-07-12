مراسل "الجديد" من جنوب لبنان: سُجل إطلاق نار من طرفي الحدود لبعض الوقت من دون معرفة السبب والهدوء يخيم على الأجواء

طوني نمر لـ"الجديد": الهزات الخفيفة في لبنان لا تتوقف وهي ليست هزات ارتدادية بل هي بسبب طبيعة الأرض في لبنان وهذا يعني انها تتنفس وهو موضوع جيّد ممكن ان يجنبنا ما حصل في تركيا