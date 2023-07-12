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مراسل "الجديد" من جنوب لبنان: سُجل إطلاق نار من طرفي الحدود لبعض الوقت من دون معرفة السبب والهدوء يخيم على الأجواء
2023-07-12 | 16:49
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مراسل "الجديد" من جنوب لبنان: سُجل إطلاق نار من طرفي الحدود لبعض الوقت من دون معرفة السبب والهدوء يخيم على الأجواء
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مراسل "الجديد" من جنوب لبنان: سُجل إطلاق نار من طرفي الحدود لبعض الوقت من دون معرفة السبب والهدوء يخيم على الأجواء
محليات
"الجديد"
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