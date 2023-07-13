"الجمهورية": الملف الرئاسيّ ... تنسيقٌ فرنسي- سعودي يسبق لودريان

"الجمهورية": الملف الرئاسيّ ... تنسيقٌ فرنسي- سعودي يسبق لودريان

وصفت مصادر مواكبة للحراك الفرنسي في حديث لصحيفة "الجمهورية" زيارة الموفد الفرنسي الخاص بلبنان جان ايف لودريان الى السعوديّة بأنّها "زيارة تنسيقية تنطوي على اشارة واضحة الى ان الرياض في قلب المسعى الفرنسي وشريكة مباشرة في الحراك الفرنسي حول الملف اللبناني الذي يشكل حلّه أولوية أساسية بالنسبة الى باريس والرياض، في مساعدة اللبنانيين على التوافق على انجاز استحقاقاتهم الدستورية".

واضافت المصادر ان هذا ما "اكد عليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان".