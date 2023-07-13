فادي علامة لـ"الجمهورية": القرار الأوروبي سيكون بندا رئيسيا في جلسة لجنة الشؤون الخارجية الاسبوع المقبل

فيما ينتظر ان يفرض القرار الاوروبي حول النازحين في لبنان نفسه بندا اساسيا في جدول المتابعات الحكومية، اشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب فادي علامة في حديث لـ"الجمهورية" الى ان هذا القرار سيكون بندا رئيسيا في جلسة تعقدها اللجنة مطلع الاسبوع المقبل، لدرس تداعياته وابعاده واتخاذ القرار المناسب في شأنه.