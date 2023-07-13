مجلس شورى الدولة يقرر وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بالقيود المصرفية

بعد أن قرر مجلس الوزراء في 18/4/2023 بموجب القرار رقم 22 -الطلب من مصرف لبنان اتخاذ الاجراءات لالزام المصارف بسقف السحوبات ( كابيتال كونترول)قرر مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ القرار بناء على الطعن المقدم من المحامي الدكتور باسكال ضاهر وقد تبلغت هيئة القضايا هذا القرار ...#لن_ننجو pic.twitter.com/DqSjLb1yqb
— صَادِقْ عَلَوِيَّة (@Sadekalawieh) July 13, 2023
بعد أن قرر مجلس الوزراء في 18/4/2023 بموجب القرار رقم 22 -الطلب من مصرف لبنان اتخاذ الاجراءات لالزام المصارف بسقف السحوبات ( كابيتال كونترول)قرر مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ القرار بناء على الطعن المقدم من المحامي الدكتور باسكال ضاهر وقد تبلغت هيئة القضايا هذا القرار ...#لن_ننجو pic.twitter.com/DqSjLb1yqb
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