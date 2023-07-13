مجلس شورى الدولة يقرر وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بالقيود المصرفية

"شورى الدولة" يوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي طلب من مصرف لبنان اتخاذ الاجراءات لالزام المصارف بسقف السحوبات ( كابيتال كونترول)

بعد أن قرر مجلس الوزراء في 18/4/2023 بموجب القرار رقم 22 - المحضر 38- الطلب من مصرف لبنان اتخاذ الاجراءات لالزام المصارف بسقف السحوبات عبر إسباغ الشرعية لتعاميم المصرف المركزب ، يقرر مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ القرار بناء على الطعن المقدم من المحامي الدكتور باسكال ضاهر وقد تبلغت الدولة اللبنانية القرار القضائي بواسطة هيئة القضايا.

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