فوج الهندسة في الجيش اللبناني يقوم بعملية مسح لمكان الانفجار الذي وقع امس في بلدة البستان الحدودية

أمين حطيط لـ"هنا بيروت": الهدف هو ضم القرية والذرائع الإسرائيلة "كلام مردود" والأمم المتحدة تمنع اللبنانيين من الوصول الى الغجر بمسافة 1200 مترا

أمين حطيط لـ"هنا بيروت": الهدف هو ضم القرية والذرائع الإسرائيلة "كلام مردود" والأمم المتحدة تمنع اللبنانيين من الوصول الى الغجر بمسافة 1200 مترا