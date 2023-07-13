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أمين حطيط لـ"هنا بيروت": الهدف هو ضم القرية والذرائع الإسرائيلة "كلام مردود" والأمم المتحدة تمنع اللبنانيين من الوصول الى الغجر بمسافة 1200 مترا
أمين حطيط لـ"هنا بيروت": الهدف هو ضم القرية والذرائع الإسرائيلة "كلام مردود" والأمم المتحدة تمنع اللبنانيين من الوصول الى الغجر بمسافة 1200 مترا
العميد المتقاعد أمين حطيط لـ"هنا بيروت": الخط الأزرق إنتهت وظيفته وهو ليس حدودًا مؤقتة
العميد المتقاعد أمين حطيط لـ"هنا بيروت": الخط الأزرق إنتهت وظيفته وهو ليس حدودًا مؤقتة
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نقولا ناصيف : الرئاسة شيء والحوار شيء آخر فالرئاسة انتخاب واستحقاق دوري وليست حواراً
2023-07-13 | 05:37
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نقولا ناصيف : الرئاسة شيء والحوار شيء آخر فالرئاسة انتخاب واستحقاق دوري وليست حواراً
نقولا ناصيف : الرئاسة شيء والحوار شيء آخر فالرئاسة انتخاب واستحقاق دوري وليست حواراً
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مجلس النواب
طاولة الحوار
سليمان فرنجية
جهاد ازعور
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