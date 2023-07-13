عاجل
أمين حطيط لـ"هنا بيروت": في العام 2000 تم تحرير القسم اللبناني من قرية الغجر وتجدد إحتلالها من قبل إسرائيل عام 2006
أمين حطيط لـ"هنا بيروت": في العام 2000 تم تحرير القسم اللبناني من قرية الغجر وتجدد إحتلالها من قبل إسرائيل عام 2006
أمين حطيط لـ"هنا بيروت": الهدف هو ضم القرية والذرائع الإسرائيلة "كلام مردود" والأمم المتحدة تمنع اللبنانيين من الوصول الى الغجر بمسافة 1200 مترا
أمين حطيط لـ"هنا بيروت": الهدف هو ضم القرية والذرائع الإسرائيلة "كلام مردود" والأمم المتحدة تمنع اللبنانيين من الوصول الى الغجر بمسافة 1200 مترا
العميد المتقاعد أمين حطيط لـ"هنا بيروت": الخط الأزرق إنتهت وظيفته وهو ليس حدودًا مؤقتة
العميد المتقاعد أمين حطيط لـ"هنا بيروت": الخط الأزرق إنتهت وظيفته وهو ليس حدودًا مؤقتة
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية برامج اجتماعية كوميديا برامج ترفيهية مسلسلات وثائقيات منوعات برامج زمان ٤ آب نشرات اخبارية
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
32 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
33 o
AlJadeedTv
متن
32 o
AlJadeedTv
كسروان
32 o
AlJadeedTv
الشمال
31 o
AlJadeedTv
الجنوب
32 o
AlJadeedTv
البقاع
38 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

بيان لـ"القوات اللبنانية" تعليقاً على قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول الوضع في لبنان

2023-07-13 | 06:33
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بيان لـ&quot;القوات اللبنانية&quot; تعليقاً على قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول الوضع في لبنان
بيان لـ"القوات اللبنانية" تعليقاً على قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول الوضع في لبنان

صدر عن جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية البيان الاتي:

تعليقاً على قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول الوضع في لبنان يهمنا التأكيد على ما يلي:

١- يثني حزب القوات اللبنانية على بنود القرار التي تناولت مواضيع أساسية على رأسها الانتخابات الرئاسية والبلدية والتحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت ومحاسبة السياسيين الفاسدين ونزع سلاح المجموعات المسلحة وفرض العقوبات على الذين يعطلون القضاء والمؤسسات الدستورية والمسار الانتخابي الديمقراطي وتسمية الثنائي المعطّل بالاسم.

٢- ان القوات اللبنانية اذ تشكر أصدقاءها الأوروبيين في حزب الشعب الاوروبي وأحزاباً أخرى على جهودهم ومواقفهم تؤكد أن هذه القرارات هي ثمرة عمل مشترك ودؤوب والتصويت عليها يخضع لحسابات الأكثرية والأقلية والمزايدات والتوافقات والتجاذبات داخل البرلمان الاوروبي، والذي يأتي أحياناً لغير مصلحة أهدافنا المشتركة.

٣- إن ما جاء في القرار حول تأليف لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار المرفأ هو انجاز إيجابي كبير نعول عليه الى جانب أهالي الضحايا والشهداء والمتضررين للوصول الى الحقيقة والعدالة والمحاسبة.

٤- لقد جاء البند ١٣ من القرار حول اللاجئين السوريين في روحيته وبعض مضامينه مخالفاً لما يريده اللبنانيون ولما توخيناه مع اصدقائنا وشركائنا الأوروبيين حول مسألة عودة السوريين ودعمهم الإنساني في بلادهم، رغم إن دعوة البرلمان الأوروبي إلى تشكيل فريق عملٍ دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين  هي محط ترحيبٍ من قبلنا.
إن المسؤولية الاساسية تقع أولاً وآخراً على عاتق الدولة اللبنانية وإداراتها التي عليها بدل التباكي والمزايدات، البدء الفوري بإعادة تصنيف السوريين الموجودين في لبنان والعمل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حول "تحديد وضع اللاجئ" انطلاقاً من خطة جدية فعلية لعودة السوريين الى ديارهم سيما أن صفة اللاجئين المعرضين للقتل والاضطهاد انتفت عن غالبيتهم وباتوا مهاجرين باحثين عن ظروف معيشية أفضل.

٥- أن معظم المناطق السورية باتت مستقرة وخالية من الأعمال الحربية. فالعودة الطوعية والكريمة للاجئين السوريين، سواء الموالين للنظام الى مناطق سيطرته أو المعارضين إلى المناطق الخارجة عن سلطته، باتت ممكنة إذا ما اقترنت بالعمل على تحسين الوضع الإنساني من أجل معالجة الأسباب الجذرية لأزمة اللاجئين كما جاء في قرار البرلمان الاوروبي، وذلك عبر  مساعدات "التعافي المبكر" داخل المناطق السورية وفقاً للاتفاق العام بين الدول المانحة في مؤتمر بروكسل السادس في أيار 2022.

٦- لم يعد باستطاعة لبنان تحمل أعباء اللجوء نتيجة أوضاعه السياسية والاقتصادية-الاجتماعية والديمغرافية. لذا ندعو الغيارى على حقوق الانسان وكرامته في المجتمع الدولي العمل مع لبنان على عودة اللاجئين الى بلادهم والضغط على النظام السوري لتسهيلها، أو إعادة توطينهم في بلدٍ ثالث، أي نقلهم من لبنان إلى بلدانٍ أخرى قد تكون أوروبية أو عربية، توافق على السماح لهم بالدخول، وتمنحهم الإقامة الدائمة والحياة الكريمة.
مقالات ذات صلة
بيان لـ"القوات اللبنانية" تعليقاً على قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول الوضع في لبنان

محليات

القوات اللبنانية

البرلمان الأوروبي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أرسلان: أين أصبحت الزيارة الرسمية للوفد الوزاري إلى سورية؟
شرف الدين: قرار البرلمان الأوروبي بدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان تعسّفي ومرفوض

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023