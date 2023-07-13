بري: متمسكون بوجوب ان تشمل اي خطة للتعافي الإقتصادي والمالي حفظ حقوق المودعين كاملة

ونوه بري بالدعم والمؤازرة التي قدمها ويقدمها الإغتراب اللبناني للبنان المقيم قائلاً: هو دعم لا يُقاس بالشكر والإمتنان فقط إنما هو أمانة في أعناقنا الى يوم الدين.



وأكد رئيس المجلس على وجوب مقاربة ملف الإغتراب اللبناني كقيمة إنسانية وثقافية وليس كقيمة مالية واقتصادية فحسب، مشدداً أمام الكادرات الإغترابية الحركية على ضرورة الإلتزام وإحترام القوانين والانظمة في الدول التي تستضيف وتحتضن اللبنانيين في كافة قارات العالم.



على صعيد آخر استقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الصناعة في حكومة تصريف جورج بوشكيان حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً متصلة بالقطاع الصناعي.