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أمين حطيط لـ"هنا بيروت": في العام 2000 تم تحرير القسم اللبناني من قرية الغجر وتجدد إحتلالها من قبل إسرائيل عام 2006
2023-07-13 | 08:32
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أمين حطيط لـ"هنا بيروت": في العام 2000 تم تحرير القسم اللبناني من قرية الغجر وتجدد إحتلالها من قبل إسرائيل عام 2006
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أمين حطيط لـ"هنا بيروت": في العام 2000 تم تحرير القسم اللبناني من قرية الغجر وتجدد إحتلالها من قبل إسرائيل عام 2006
محليات
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أمين حطيط لـ"هنا بيروت": مزارع شبعا هي منطقة حدودية بين لبنان وسوريا والحكومة السورية أكدت على أحقية المطالب اللبنانية بأن منطقة "مزارع شبعا" لبنانية
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