أمين حطيط لـ"هنا بيروت": مزارع شبعا هي منطقة حدودية بين لبنان وسوريا والحكومة السورية أكدت على أحقية المطالب اللبنانية بأن منطقة "مزارع شبعا" لبنانية

مراسلة "الجديد" : البيان الختامي للقمة العربية سيتضمن التاكيد على حق اللبنانيين في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر وحقهم في مقاومة اي اعتداء بالوسائل المشروعة