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محليات

كتاب من النواب خلف ويعقوبيان وعون وياسين ومنيمنه وحمدان يطلب من وزير المالية تزويدهم بنسخة عن تقرير التدقيق المالي الجنائي

2023-07-13 | 09:04
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كتاب من النواب خلف ويعقوبيان وعون وياسين ومنيمنه وحمدان يطلب من وزير المالية تزويدهم بنسخة عن تقرير التدقيق المالي الجنائي
كتاب من النواب خلف ويعقوبيان وعون وياسين ومنيمنه وحمدان يطلب من وزير المالية تزويدهم بنسخة عن تقرير التدقيق المالي الجنائي

توجّه ظهر اليوم النواب ملحم خلف، نجاة عون، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، ابراهيم منيمنه و فراس حمدان، برفقة عدد مِن المحامين، الى مبنى وزارة المالية في بيروت، حيث سجلوا كتاب خطي طلبوا بموجبه وزير المالية يوسف الخليل تزويدهم بنسخة عن التقرير التدقيق المالي الجنائي الصادر عن شركة Alvarez & Marsal، أكان هذا التقرير أولي (Preliminary Report) أو نهائي (Final Report)، وذلك إستناداً لأسبابٍ قانونية جديّة تضمنها هذا الكتاب.

من بعدها التقى هذا الوفد وزير المالية،فتخلل اللقاء شرح مستفيض للنواب عن أحقيتهم بتزويدهم التقرير واستعرضوا الحجج الدستورية والقانونية التي تُلزم الوزير بتسليم النواب هذه النسخة، ومنها أن لا سريّة على تقرير أضحى ملك الجمهورية والذي كلّف الدولة،وبالتالي الناس، ملايين الدولارات.
 
 
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كتاب من النواب خلف ويعقوبيان وعون وياسين ومنيمنه وحمدان يطلب من وزير المالية تزويدهم بنسخة عن تقرير التدقيق المالي الجنائي

محليات

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ابراهيم منيمنه

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التدقيق المالي الجنائي

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