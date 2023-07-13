سلام: لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين لبنان والدول الخليجية وفي مقدمها السعودية

ولفت سلام، الى أن "نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد منذ العام 2019 وتراجع العملة الوطنية أمام الدولار الأميركي، وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، والفوضى في الأسعار، ناهيك عن انهيار المصارف في ظل غياب أي رؤية واضحة وعلمية لإعادة الهيكلة، يبدو البلد مشلولاً مع طرق قليلة محتملة للخروج، لابد من المباشرة بها، وأهمها إصلاح النظام النقدي في لبنان، عن طريق وضع سلسلة من الإجراءات التدريجية للعودة إلى الوضع الطبيعي، والدخول في النهضة الإنتاجية إضافة إلى تحقيق الإصلاح الإداري، وغيرها من الإجراءات الإصلاحية".



وشدد على "أهمية النظام المالي الذي لا يزال صامداً إلى حدّ ما ومدى تأثيره على واقعنا ونموّنا الاقتصادي، وبالتالي لا بدّ من العمل على إعادته إلى السكة الصحيحة من جديد، من خلال إقرار قانوني الكابيتال كونترول والسريّة المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، إضافة إلى وضع خطة عمليّة وعلميّة لإعادة ودائع الناس، وتشجيع الاستثمار الخارجي في لبنان وخاصة العربي والخليجي، وإعادة ثقة الخارج بالقطاع المصرفي اللبناني، للوصول إلى تحقيق النمو الاقتصادي الشمولي والمستدام".

وأكد على "أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين لبنان والدول الخليجية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية وتشجيع عودة الاستثمار العربي وخاصة الخليجي إلى لبنان، عن طريق فتح قنوات تواصل مباشرة بين البلدين وإعداد عدد من البرامج والمشاريع التمهيدية المشتركة خاصة في مجالات البنى التحتية والنفط والغاز".

وأشد سلام، بـ"دور الجمعيات والنخب ورجال الأعمال الذين يسعون جاهداً وبالتنسيق مع الجهات الرسمية والوزارات إلى دعم الشعب اللبناني والمساهمة بكل ما يملكون لإعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني إلى البلد، وأجدّد تأكيدي على أهمية الدور الذي يلعبه رجال الاقتصاد والخبراء الاقتصاديون في وضع الخطط والخطوات المطلوبة للخروج من نفق الأزمة".