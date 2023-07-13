معلومات الجديد: الحوار بين وفيق صفا وجبران باسيل هو على الملف الرئاسي

لفت وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى أنّ "نتيجة الأزمة الاقتصاديّة الذتي يعاني منها البلد منذ عام 2019، وتراجُع العملة الوطنيّة أمام الدولار الأميركي وتدنّي القدرة الشّرائيّة للمواطنين، والفوضى في الأسعار، ناهيك عن انهيار المصارف، في ظلّ غياب أيّ رؤية واضحة وعلميّة لإعادة الهيكلة، يبدو البلد مشلولًا مع طرق قليلة محتمَلة للخروج لا بدّ من المباشَرة بها، وأهمّها إصلاح النّظام النّقدي في لبنان، عن طريق وضع سلسلة من الإجراءات التّدريجيّة للعودة إلى الوضع الطّبيعي والدّخول في النهضة الإنتاجيّة؛ إضافةً إلى تحقيق الإصلاح الإداري وإجراءات إصلاحيّة أخرى".