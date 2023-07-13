جميل السيد: اودعتُ اليوم العريضة النيابية التي تطالب بعقد جلسة عاجلة لمناقشة موقف البرلمان الاوروبي
غرد النائب جميل السيد على تويتر: اودعتُ اليوم لدى الأمانة العامة لمجلس النواب العريضة النيابية التي تطالب بعقد جلسة عاجلة لمجلس النواب لمناقشة موقف البرلمان الاوروبي حول ابقاء النازحين في لبنان واستصدار تشريع او قرار يُلزِم الحكومة بتنظيم عودتهم الى سوريا وفقاً للإتفاقية الموقعة بين لبنان ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين،
وقد تواصلت مع كل الكتل النيابية للمبادرة الى توقيع تلك العريضة لدى الأمانة العام للمجلس.
نص العريضة ادناه بإنتظار باقي التواقيع: