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محليات

ولعت على الحدود اللبنانية بسبب خيمة وبأميركا معركة الكترونية طاحنة بين تويتر وثريدز فشة خلق مع داليا احمد الآن على الجديد

2023-07-13 | 13:42
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ولعت على الحدود اللبنانية بسبب خيمة وبأميركا معركة الكترونية طاحنة بين تويتر وثريدز فشة خلق مع داليا احمد الآن على الجديد
ولعت على الحدود اللبنانية بسبب خيمة وبأميركا معركة الكترونية طاحنة بين تويتر وثريدز فشة خلق مع داليا احمد الآن على الجديد
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ولعت على الحدود اللبنانية بسبب خيمة وبأميركا معركة الكترونية طاحنة بين تويتر وثريدز فشة خلق مع داليا احمد الآن على الجديد

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14:09

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وجه عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور رسالة إلى سفيرة اليونان في لبنان كاثرين فونتولاكي، على أثر قرار بلادها "منع دخول المقاومة سهى بشارة وترحيلها الى لبنان".

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وجه عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور رسالة إلى سفيرة اليونان في لبنان كاثرين فونتولاكي، على أثر قرار بلادها "منع دخول المقاومة سهى بشارة وترحيلها الى لبنان".

سلام: لإعادة هيكلة المصارف ووضع خطة عملية لإعادة الودائع وتشجيع الاستثمار الخارجي بلبنان
14:07

سلام: لإعادة هيكلة المصارف ووضع خطة عملية لإعادة الودائع وتشجيع الاستثمار الخارجي بلبنان

لفت وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى أنّ "نتيجة الأزمة الاقتصاديّة الذتي يعاني منها البلد منذ عام 2019، وتراجُع العملة الوطنيّة أمام الدولار الأميركي وتدنّي القدرة الشّرائيّة للمواطنين، والفوضى في الأسعار، ناهيك عن انهيار المصارف، في ظلّ غياب أيّ رؤية واضحة وعلميّة لإعادة الهيكلة، يبدو البلد مشلولًا مع طرق قليلة محتمَلة للخروج لا بدّ من المباشَرة بها، وأهمّها إصلاح النّظام النّقدي في لبنان، عن طريق وضع سلسلة من الإجراءات التّدريجيّة للعودة إلى الوضع الطّبيعي والدّخول في النهضة الإنتاجيّة؛ إضافةً إلى تحقيق الإصلاح الإداري وإجراءات إصلاحيّة أخرى".

14:07

سلام: لإعادة هيكلة المصارف ووضع خطة عملية لإعادة الودائع وتشجيع الاستثمار الخارجي بلبنان

لفت وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى أنّ "نتيجة الأزمة الاقتصاديّة الذتي يعاني منها البلد منذ عام 2019، وتراجُع العملة الوطنيّة أمام الدولار الأميركي وتدنّي القدرة الشّرائيّة للمواطنين، والفوضى في الأسعار، ناهيك عن انهيار المصارف، في ظلّ غياب أيّ رؤية واضحة وعلميّة لإعادة الهيكلة، يبدو البلد مشلولًا مع طرق قليلة محتمَلة للخروج لا بدّ من المباشَرة بها، وأهمّها إصلاح النّظام النّقدي في لبنان، عن طريق وضع سلسلة من الإجراءات التّدريجيّة للعودة إلى الوضع الطّبيعي والدّخول في النهضة الإنتاجيّة؛ إضافةً إلى تحقيق الإصلاح الإداري وإجراءات إصلاحيّة أخرى".

مصادر "الجديد": حزب الله يستأنف اتصالاته مع التيار الوطني الحر
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13:51
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مصادر "الجديد": حزب الله يستأنف اتصالاته مع التيار الوطني الحر

يبدو المشهد الرئاسي بمتغيرات قد تعيد خلط اوراقه، وجديده أن حزب الله استأنف اتصالاته مع التيار الوطني الحر.

13:51

مصادر "الجديد": حزب الله يستأنف اتصالاته مع التيار الوطني الحر

يبدو المشهد الرئاسي بمتغيرات قد تعيد خلط اوراقه، وجديده أن حزب الله استأنف اتصالاته مع التيار الوطني الحر.

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