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محليات

قوى الأمن: توقيف وتعميم صورة أحد أخطر المطلوبين للقضاء بجرم ترهيب وفرض خوات

2023-07-14 | 02:53
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قوى الأمن: توقيف وتعميم صورة أحد أخطر المطلوبين للقضاء بجرم ترهيب وفرض خوات
قوى الأمن: توقيف وتعميم صورة أحد أخطر المطلوبين للقضاء بجرم ترهيب وفرض خوات

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
نتيجة المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين ولا سيما الخطرين منهم وتحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم، وضعت قائمة بعدد كبير منهم، وكَلَّفَت القطعات المعنية للعمل على توقيف أحد أهم الخطرين، ويدعى: ح. ص. (من مواليد عام ۱۹۷۳، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكَّرَتَيْ توقيف وبلاغَيْ بحث وتحرٍّ بجرائم إطلاق نار، ومحاولة قتل وأسلحة، ومن أصحاب السوابق الجرمية بقضايا قتل، سلب، سرقة، إطلاق نار، مخدّرات، تهديد، تأليف عصابة ارهابية، تزييف عملة وترويجها وغيرها.

كما يقوم بترهيب المواطنين ويطلق النار لتخويفهم ويفرض الخوات عليهم في منطقة الضاحية، ويُعتَبَر من المطلوبين الخطرين والمسلَّحين بصورة مستمرّة، وقد تمّ توقيفه لمدة 13 عامًا بجرم القتل.

تجدر الإشارة إلى أنه تجرّأ على إطلاق النار باتجاه عناصر من مؤسسات أمنية مختلفة لمرات عدة ورمي قذائف صاروخية باتجاههم، وآخرها محاولة قتل أحد عناصر شعبة المعلومات بتاريخ 12-6- 2023 في محلة الكولا عن طريق إطلاق النار عليه وإصابته بطلقتين في بطنه.

بتاريخ 7-7- 2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوة الخاصة في شعبة المعلومات من تنفيذ عملية خاطفة في محلة طريق المطار، أدت إلى توقيفه على متن دراجة آلية دون لوحات، وضُبِطَ في حوزته مسدس حربي، 3 مماشط، 23 طلقة صالحة للاستعمال، وكمية من المخدرات.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إطلاق النار وإرهاب المواطنين لابتزازهم، كما اعترف بتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص.

لذلك وبناءً على إشارة القضاء، تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّته التوجه إلى فرع معلومات بيروت الكائن في مبنى ثكنة إميل الحلو للإدلاء بإفاداتهم، أو الاتصال على الرقم 0۱-۳۰۷۷۲۸ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة."
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محليات

قوى الأمن

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