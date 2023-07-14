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محليات

كنعان: الى اللقاء في لقاء موسع عن النزوح السوري في البرلمان الأوروبي

2023-07-14 | 03:44
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كنعان: الى اللقاء في لقاء موسع عن النزوح السوري في البرلمان الأوروبي
كنعان: الى اللقاء في لقاء موسع عن النزوح السوري في البرلمان الأوروبي


غرد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على "تويتر": "المواقف المنددة بقرار البرلمان الأوروبي المتعلق بالنازحين السوريين في لبنان لا تسمن ولا تغني ولا تبرىء ذمة البعض من تقصيرهم منذ البداية في مواجهة هذا الواقع أو العمل الجدي على معالجته وتغييره بالتعاون مع الاحزاب والكتل النيابية الاوروبية التي عارضته وعلى رأسهمthierry mariani وزملائه في التجمع الوطني ولا سيما رئيسه Jordan Bardella". 

ختم: "الى اللقاء في تشرين الأول في ستراسبورغ  للقاء موسع في البرلمان الاوروبي حول هذه القضية". 
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