الصحافي علي حمادة لـ"#هنا_بيروت": لورديان سيحمل معه مبادرة حوار في البرلمان اللبناني بين رؤساء الكتل النيابية وليس بين الأقطاب

قبلان قبلان لـ"الرئيس": الحوار غير محسوم ان كان سيكون في مجلس النواب او في قصر الصنوبر فلو دريان ابلغ انه آت الى بيروت اول الاسبوع المقبل بهدف عقد طاولة حوار مع الافرقاء اللبنانيين