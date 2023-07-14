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محليات

مراسل "الجديد": جيش الإحتلال يلقي قنبلة صوتية على سهل مرجعيون مقابل مستعمرة المطلة ويطلق النار في الهواء فوق شبان كانوا في المحلة

2023-07-14 | 09:43
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مراسل "الجديد": جيش الإحتلال يلقي قنبلة صوتية على سهل مرجعيون مقابل مستعمرة المطلة ويطلق النار في الهواء فوق شبان كانوا في المحلة
مراسل "الجديد": جيش الإحتلال يلقي قنبلة صوتية على سهل مرجعيون مقابل مستعمرة المطلة ويطلق النار في الهواء فوق شبان كانوا في المحلة
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مراسل "الجديد": جيش الإحتلال يلقي قنبلة صوتية على سهل مرجعيون مقابل مستعمرة المطلة ويطلق النار في الهواء فوق شبان كانوا في المحلة

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