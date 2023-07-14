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مراسلة "الجديد": علي حمية غادر حفل السفارة الفرنسية في ذكرى اليوم الوطني لما اعتبره خرق للسيادة اللبنانية بسبب الزامه المرور بماكينات الفحص الأمني
مراسلة "الجديد": علي حمية غادر حفل السفارة الفرنسية في ذكرى اليوم الوطني لما اعتبره خرق للسيادة اللبنانية بسبب الزامه المرور بماكينات الفحص الأمني
مراسلة "الجديد": وزير الأشغال علي حمية رفض المرور بماكينات الفحص الأمنية قبيل الدخول إلى السفارة الفرنسية معتبراً المرور "إهانة دبلوماسية"
مراسلة "الجديد": وزير الأشغال علي حمية رفض المرور بماكينات الفحص الأمنية قبيل الدخول إلى السفارة الفرنسية معتبراً المرور "إهانة دبلوماسية"
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مراسل "الجديد": جيش الإحتلال يلقي قنبلة صوتية على سهل مرجعيون مقابل مستعمرة المطلة ويطلق النار في الهواء فوق شبان كانوا في المحلة
2023-07-14 | 09:43
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مراسل "الجديد": جيش الإحتلال يلقي قنبلة صوتية على سهل مرجعيون مقابل مستعمرة المطلة ويطلق النار في الهواء فوق شبان كانوا في المحلة
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محليات
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