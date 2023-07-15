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محليات

بو حبيب لـ"الشرق الاوسط": القواعد التي كان معمولاً بها في الجنوب لم تتغير بالممارسة على الأرض خلال العام المنصرم

2023-07-15 | 01:18
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بو حبيب لـ&quot;الشرق الاوسط&quot;: القواعد التي كان معمولاً بها في الجنوب لم تتغير بالممارسة على الأرض خلال العام المنصرم
بو حبيب لـ"الشرق الاوسط": القواعد التي كان معمولاً بها في الجنوب لم تتغير بالممارسة على الأرض خلال العام المنصرم

بو حبيب لـ"الشرق الاوسط": القواعد التي كان معمولاً بها في الجنوب لم تتغير بالممارسة على الأرض خلال العام المنصرم

أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب أنه يجري العمل على تعديل الفقرة التي تضمّنها قرار التجديد لقوات «اليونيفيل» العام الماضي والتي ورد فيها أن اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق من أيّ شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، ويُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقلّ، لافتاً إلى انه سيجري الأسبوع المقبل توزيع نص التعديل على الدول المعنية.

وأوضح بو حبيب في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "القواعد التي كان معمولاً بها لم تتغير أصلاً بالممارسة على الأرض خلال العام المنصرم، على أساس أن للقوات الدولية أصلاً الحرية الكاملة بالتنقل ضمن منطق السيادة وفي إطار القرارات الدولية السابقة، وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية من خلال الجيش اللبناني بما يضمن سلامة هذه القوات، وتحقيق مهامها كما تبديد مخاوف وهواجس الأهالي الذين عانوا طويلاً من الاحتلال".

 وأضاف: "لدى الجيش اللبناني في منطقة عمل «اليونيفيل» ألفا عنصر، بينما عدد هذه القوات 10 آلاف يقومون بـ400 دورية يومياً؛ لذلك لا يستطيع الجيش أن يواكب كل هذه الدوريات وهو يحدد أي دورية تجب مواكبتها للقيام بمهامها بأمان."

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محليات

عبد الله بو حبيب

اليونيفيل

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