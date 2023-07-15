"الجمهورية": تباين بين أركان المجموعة الخماسية العربية ـ الدولية حول الاستحقاق الرئاسي في لبنان

تباين بين أركان المجموعة الخماسية العربية ـ الدولية حول الاستحقاق الرئاسي في لبنان

يعيش الاستحقاق الرئاسي جموداً في انتظار الجولة الجديدة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والاجتماع الموعود للمجموعة الخماسية العربية ـ الدولية، وفق ما اشارت صحيفة "الجمهورية"، التي لفتت الى انه لم يرشح اي شيء امس عن لودريان الموجود في الخليج، وسيشارك في هذا الاجتماع الذي قيل انّه سينعقد في قطر، وسط معلومات عن وجود تباين بين اركانه حول سبل مقاربة الوضع اللبناني واستحقاقاته التي هي محور انقسام عمودي بين الأفرقاء السياسيين المعنيين.