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محليات

"الجمهورية": نواب الحاكم الاربعة حسموا خيارهم.. ومشروع قانون الموازنة شارف على الإنجاز

2023-07-15 | 01:43
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&quot;الجمهورية&quot;: نواب الحاكم الاربعة حسموا خيارهم.. ومشروع قانون الموازنة شارف على الإنجاز
"الجمهورية": نواب الحاكم الاربعة حسموا خيارهم.. ومشروع قانون الموازنة شارف على الإنجاز

علمت صحيفة "الجمهورية" انّ نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة حسموا خيارهم وسيتقدّمون الاثنين المقبل باستقالاتهم الى مجلس الوزراء

 ، وسيكلّفهم وزير المال تصريف الاعمال الى حين تعيين حاكم جديد، على ان يُدرس موضوع الاستقالة في جلسة لمجلس الوزراء.
وعلمت الصحيفة من مصادر مالية، انّ مشروع قانون الموازنة لسنة 2023 شارف على الإنجاز وسيُسلّم في غضون اسبوع الى الامانة العامة لمجلس الوزارء ليوزع على الوزراء لدرسه، تمهيداً لتحديد جلسات متتالية لدرسه وإقراره وإحالته على مجلس النواب.
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