"الاخبار": مناقلات دبلوماسية للفئة الثالثة تثير الجدل

لفتت صحيفة "الاخبار" الى ان وزارة الخارجية والمغتربين انتهت من إعداد مشروع مناقلاتٍ للفئة الثالثة، يقضي باستدعاء حوالي 30 دبلوماسياً موزّعين على عددٍ من البعثات إلى الإدارة المركزية في بيروت، مقابل إيفاد العدد نفسه من الدبلوماسيين العاملين في الوزارة ليحلّوا مكانهم في الخارج.