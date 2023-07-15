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محليات

"الاخبار": مناقلات دبلوماسية للفئة الثالثة تثير الجدل

2023-07-15 | 01:47
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&quot;الاخبار&quot;: مناقلات دبلوماسية للفئة الثالثة تثير الجدل
"الاخبار": مناقلات دبلوماسية للفئة الثالثة تثير الجدل

لفتت صحيفة "الاخبار" الى ان وزارة الخارجية والمغتربين انتهت من إعداد مشروع مناقلاتٍ للفئة الثالثة، يقضي باستدعاء حوالي 30 دبلوماسياً موزّعين على عددٍ من البعثات إلى الإدارة المركزية في بيروت، مقابل إيفاد العدد نفسه من الدبلوماسيين العاملين في الوزارة ليحلّوا مكانهم في الخارج.

وذلك بهدف تخفيف الضغط المادي عن العاملين في بيروت. والذين لا تتجاوز رواتبهم اليوم ما قيمته الـ70 دولاراً، وهي سترتفع تلقائياً لتتجاوز سبعة آلاف دولار بحسب البعثة التي سيلتحقون بها. 
وافادتن المعلومات أنّ القرار وُقّع من قبل وزير الخارجية عبدالله بوحبيب والأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، ثم حمل موافقة استثنائية لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ثم أُحيل إلى مجلس الخدمة المدنية لإبداء الرأي، ليصبح بعدها القرار نافذاً.
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