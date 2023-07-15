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محليات

بالفيديو - أمن الدّولة توقف مطلوباً خطراً في صبرا

2023-07-15 | 04:30
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بالفيديو - أمن الدّولة توقف مطلوباً خطراً في صبرا
بالفيديو - أمن الدّولة توقف مطلوباً خطراً في صبرا

أوقفت دوريّة من أمن الدولة اللبنانيّ (م. ن.)، بعد صدور خلاصات حكم وعدّة مذكرات توقيف بحقّه، بسبب تعدّياته المتكرّرة على المواطنين، وإطلاق نار وترويع السكان.

وفي التفاصيل ، بحسب ما اشارت المديرية العامة لأمن الدولة ، فان (م. ن.) مطلوب من قِبل القضاء اللبنانيّ في عدّة مذكّرات توقيف، وبدأت المديريّة العامّة في جبل لبنان رصده، فتبيّن أنّه يسكن في محلّة صبرا، في أماكن مختلفة، وكان يقوم بتبديلٍ مستمرّ لمكان إقامته تجنباً لرصده من قبل الأجهزة الأمنيّة، وكان أحياناً يفعل ذلك مرّتين خلال ليلة واحدة. بعد رصدٍ دقيق، عرفت أمن الدولة مكان وجوده، فتوجّهت دوريّة إلى المكان، وفور وصول عناصر أمن الدّولة، عمد إلى الصراخ والمناداة على مقرّبين منه، فتجمهر عددٌ كبيرٌ من المواطنين في صبرا لمنع توقيفه، فما كان من عناصر الدوريّة إلّا أنّهم قاموا بمناورة عسكريّة وأمنيّة محدّدة، واستطاعوا إخراجه خلال دقائق، في حين ظنّ المتجمهرون أنّ عناصر أمن الدولة لا يزالون داخل أحد الأبنية و(م. ن.) أيضاً معهم.

وبعد التحقيق معه، أُودع الموقوف الجهات المختصّة بناءً على إشارة القضاء.

 
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أمن الدولة

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