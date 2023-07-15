اسامة سعد : الشركاء وبعضٌ من خارجهم عملوا بدأب لافشال "صيدا تواجه".. يقيني أن صيدا لن تواجه إلا في الشارع

اسامة سعد : الشركاء وبعضٌ من خارجهم عملوا بدأب لافشال "صيدا تواجه".. يقيني أن صيدا لن تواجه إلا في الشارع