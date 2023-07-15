اسامة سعد : الشركاء وبعضٌ من خارجهم عملوا بدأب لافشال "صيدا تواجه".. يقيني أن صيدا لن تواجه إلا في الشارع
اسامة سعد : الشركاء وبعضٌ من خارجهم عملوا بدأب لافشال "صيدا تواجه".. يقيني أن صيدا لن تواجه إلا في الشارع
غرد النائب اسامة سعد عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "بادرت مخلصاً لإطلاق"صيدا تواجه" كصيغة توحد المدينة ضد أزمات ومخاطر مقبلة..
غير أن الشركاء وبعضٌ من خارجهم عملوا بدأب لافشال "صيدا تواجه".. إهمال، وفوضى وكلٌ يغني على ليلاه ، تلك أحوال المدينة.. تراكم النفايات واحدة من تجليات تلك الأحوال.. يقيني أن صيدا لن تواجه إلا في الشارع…".