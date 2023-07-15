وزارة الخارجية: نتابع حشد التأييد والاتصالات من أجل صدور قرار تمديد ولاية اليونيفيل يضمن حرية حركتها بالتنسيق مع الحكومة والجيش اللبناني

واوضحت الوزارة في بيانها انه "لا يوجد مطلب للوزير بوحبيب الذي يعمل بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء ووفقا" لسياسة الحكومة وبيانها الوزاري."

وتابع البيان : "تتابع الوزارة حشد التأييد والاتصالات مع السفارات الاجنبية المعنية في لبنان، ومن خلال السفارات اللبنانية في هذه العواصم، وبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من أجل صدور قرار تمديد ولاية اليونيفيل يضمن حرية حركة اليونيفيل بالتنسيق مع الحكومة والجيش اللبناني، كما هو معمول به ميدانيا" وذلك من أجل نجاح مهمتها، وحفاظا" على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة، ووفقا" لإتفاقية عمل هذه القوات المعروفة بالSOFA."