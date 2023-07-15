خريس: قرار البرلمان الأوروبي هو اعتداء على لبنان وسوريا

اعتبر النائب علي خريس في تصريح، أن "القرار الذي اتخذه البرلمان الاوروبي لجهة ضرورة إبقاء النازحين السوريين في لبنان وعدم تسهيل عودتهم الى بلادهم، وإتهام الشعب اللبناني بالعنصرية ضد السوريين هو تدخل سافر واعتداء على لبنان وسوريا".